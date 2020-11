Državni sekretar Dovžan na videokonferenčnem srečanju državnih sekretarjev za zadeve EU tria predsed Vlada RS Na povabilo državnega sekretarja na nemškem zunanjem ministrstvu Michaela Rotha je danes zvečer potekalo videokonferenčno srečanje državnih sekretarjev za zadeve EU tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije. Državni sekretarji so izmenjali poglede na trenutne razmere v zvezi s pandemijo Covida-19 ter se zavzeli za nadaljnjo usklajevanje ukrepov na ravni Unije, še posebej glede cepiva in testiranj. Slednjemu bo posvečeno tudi videokonferenčno zasedanje voditeljev držav in vlad 19. novembra.

