O prepovedi prehitevanja tovornjakov: “Čudežna” sobota, ki še nima epiloga Dnevnik Za Slovenijo že vse od samostojnosti velja, da so lobiji močnejši od politike. Ne verjamete? Poglejmo samo en primer. Od prve do trenutne vlade se je zvrstilo dvanajst ministrov za zdravje (aktualni Tomaž Gantar sodeluje že v tretji), vsi so imeli...

Sorodno































Oglasi