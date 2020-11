Poslanca SDS s kazensko ovadbo zaradi suma izdaje tajnih podatkov SiOL.net Člana Knovsa iz vrst SDS, Anja Bah Žibert in Dejan Kaloh, sta vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma izdaje tajnih podatkov. Kot sta danes pojasnila poslanca, gre za odtekanje podrobnosti iz nenapovedanega nadzora pooblaščene skupine Knovsa na Sovi, NPU in Generalni policijski upravi v dva medija, in sicer 24ur.com in Dnevnik.

