Iz prodajalne v Novem mestu so včeraj malo po 10.uri dopoldne poklicali na pomoč novomeške policiste. Pijan moški je namreč napadel varnostnika. Ob prihodu policistov se je izkazalo, da je bil 44-letni moški res pod vplivom alkohola, zato ni upošteval navodil in ukazov uslužbenca zasebno varnostne službe, še več - celo napadel ga je in večkrat udaril. Možakar se tudi po prihodu policisto ...