Telovadci dokončno ostali brez državnega prvenstva SiOL.net Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je sporočila, da je zaradi koronavirusne pandemije in z njo povezanih omejitev ter organizacijskih izzivov odpovedala letošnje državno prvenstvo v športni gimnastiki. To je bilo predvideno 28. in 29. novembra v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu, a je zdaj dokončno odpovedano.

Sorodno

Oglasi