Predvideni izklopi elektrike za OE Maribor Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Sreda, 11.11.2020: GRIČ-OSET, GRIČ: med 8:00 in 14:00 uro. BISTRIŠKA GRABA 2, OB DV PROTI SELNICI: med 8:30 in 14:00 uro. PREDOR VODOLE; PREDOR MALEČNIK: med 8:00 in 11:00 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na […]

