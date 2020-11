Zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov vozniku slabih 4000 evrov kazni Dnevnik Policisti so v nedeljo na območju Tacna ustavljali voznika, ki je vozil vozilo, na katerem so bile druge tablice. Voznik ni upošteval modre luči in sirene in je pozneje vozilo zapustil ter zbežal s kraja. Policisti so 40-letnika izsledili. Ker nima...

