Tudi na ponovljenem sojenju so sodniki Jožetu Šercerju za poskus umora sosede Irene Osvald prisodili 15 let zapora. Za hrambo orožja je dobil dodatnega pol leta zapora. Enotna kazen pa se glasi: 15 let in štiri mesece zapora ter podaljšan pripor do pravnomočnosti zaradi ponovitvene nevarnosti.