Tako je videti spuščanje po slapu ob temperaturah malo nad ničlo #video SiOL.net V nocojšnji oddaji Preživetje v divjini, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planetu, nas čaka res ekstremna preizkušnja, v kateri bosta svojo voljo, vzdržljivost in fizično moč preizkusila brata Igor in Gregor. Zahteven izziv so jima dodatno otežile še izjemno nizke temperature.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Janez Janša

Primož Roglič

Zdravko Počivalšek

Tadej Pogačar