Države, ki so že premagale covid-19 24ur.com Novi Zelandiji je že v drugo v rekordnem času uspelo premagati pandemijo in je ena redkih držav, kjer življenje že poteka skoraj povsem normalno. Tudi v Avstraliji že več kot teden dni ne beležijo novih okužb, Melbourne pa se po več kot 100-dnevni karanteni in zelo strogih ukrepih postopoma povsem odpira. Podobna situacija je tudi na Kitajskem, kjer so nedavno na ulicah množično in tudi brez mas...

Oglasi