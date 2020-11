V Majšperku ustavili voznika, ki je bil tako pijan, da ni vedel, kje je 24ur.com V martinovem tednu policija še posebej opozarja, da alkohol in volan ne sodita skupaj. Kljub temu je na naših cestah še vedno vse preveč predrznežev, ki s svojim obnašanjem ogrožajo svoja življenja in življenja vseh udeležencev v prometu. Enega takšnih so v ponedeljek popoldne ustavili mariborski policisti. Enainštiridesetletni voznik, doma iz Ljubljane, se sploh ni zavedal, kje se nahaja, niti n...

