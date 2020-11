Angleški Collinsov slovar je za besedo leta izbral »lockdown«. Letos so zabeležili več kot 250.000 primerov rabe te besede, medtem ko jih je lani bilo le 4000. Ne gre za poveličevanje te besede, je izpostavila jezikovna svetovalka pri Collinsovem slovarju, pač pa za besedo, ki povzema dogajanje tekočega leta v večjem delu sveta. Pri Collinsovem slovarju so pojasnili, da so besedo izbrali, ker je z ...