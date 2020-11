V polfinalu Kiel z Veszpremom, Barcelona pa s PSG-jem RTV Slovenija Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so opravili žreb polfinalnih parov za zaključni turnir Lige prvakov v sezoni 2019/20, ki bo 28. in 29. decembra v Kölnu. Polfinalna para sta Kiel - Veszprem in Barcelona - PSG.

