Tudi doma bodo dobili topel obrok Primorske novice Tudi po občinah severne Primorske so včeraj že delili tople obroke za šolarje in dijake, ki so do njih upravičeni, ponekod začenjajo danes. Ker so se morale šole in občine organizirati na hitro, zbirajo prijave tudi v prihodnjih dneh.

