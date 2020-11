Primož Roglič in Anže Kopitar: Od nič do samega vrha Dnevnik Čeprav je poti športnikov težko primerjati med seboj in je to še težje, če primerjamo športnike v ekipnih in individualnih panogah, imata športne poti Primoža Rogliča in Anžeta Kopitarja veliko skupnega. Najbolj pomembna pa je ta, da sta oba velika...

Sorodno



Oglasi