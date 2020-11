Psiholog: Vse, kar se dogaja v družini, se pri nas skriva, ostane za štirimi stenami 24ur.com Družinski umori so pogosto povezani z doživljanjem stresa v družinskem okolju, storilci pa niso nujno agresivni, pojasnjuje psiholog Peter Umek. Ob tragediji v Jančah je povedal, da je pri družinskih morilcih okolica v glavnem presenečena nad tem, kar so storili, da pa je pri nas značilno, da nesporazumi ostajajo za štirimi stenami doma. Dogodka ne želi povezovati z aktualnimi razmerami, saj o ok...

