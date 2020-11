'Janša v naslednjih štirih letih ne more računati na vabilo v Belo hišo' 24ur.com Ruski, brazilski in kitajski predsednik ter slovenski premier Janez Janša so eni redkih državnikov, ki še niso čestitali zmagovalcu ameriških volitev Joeju Bidnu. Janša deli celo teorije zarot o volitvah in goljufijah na njih. Na njegove tvite se je zdaj odzval tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Do Janševih tvitov pa je veliko bolj zadržan zunanji minister Anže Logar, ki ...

