Luksuz Karla Erjavca: Zdaj se mu klanjajo celo tisti, ki so slikali njegov porsche. In bedarije Alem Pozareport.si Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) je s črno zaščitno masko na obrazu in vidno utrujen zaradi vožnje iz Beograda nazaj v Ljubljano sinoči na Nova24TV s politično zavitimi citati iz basen (češ, obletavajo ga ptički, ki ne znajo gnezditi) potrjeval navedbe našega včerajšnjega članka (tukaj), da ravno on, Jelinčič, postaja ključni faktor pri morebitni konstruktivni nezaupnici zoper Janeza Janšo in možni ...

Sorodno



Oglasi