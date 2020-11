Ozaveščanje o zasvojenosti in njenem preprečevanju Lokalec.si Mesec november Nacionalni inštitut za javno zdravje posveča ozaveščanju o zasvojenosti in njenem preprečevanju, danes pa je tudi svetovni dan boja proti odvisnosti. Zasvojenost poleg ponavljajočega uživanja snovi, kot so droge in alkohol, povezujemo tudi z različnimi vedenji, kot so igranje iger na srečo, delo in uporaba sodobnih tehnologij. O zasvojenosti oziroma stanju, ki vpliva […]

Sorodno

Oglasi