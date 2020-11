Avstrijski športnik leta prvič postal Thiem RTV Slovenija Teniški igralec Dominic Thiem in atletinja Ivona Dadić sta v izboru avstrijskih športnih novinarjev postala športnika leta, za oba je to prva tovrstna nagrada. Za najboljšo ekipo leta so v Avstriji še tretjič zapored izbrali nogometno moštvo Salzburg.

