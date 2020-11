V Avstraliji številne aretacije zaradi zlorab otrok SiOL.net Avstralska policija je danes sporočila, da so v okviru obsežne preiskave razkrili spletno omrežje zlorab otrok. Prijeli so 17 ljudi v Avstraliji in ZDA, proti katerim so vložili obsežne obtožnice zaradi proizvodnje in deljenja posnetkov zlorab.

