Kako ob drugem valu epidemije covid-19 izvajajo pomoč na domu Primorske novice Poleg starejših, ki jesen življenja preživljajo v domovih upokojencev, pomoč izdatno potrebujejo tudi mnogi, ki ostajajo doma sami. Teh storitev izvajalci v drugem valu epidemije niso okrnili, še naprej nudijo vse, od delitve toplih obrokov do pomoči pri osebni higieni. Jih je strah, da bi se ob tem širila okužba? Stiske so, čeprav ne hude. In okužba se po teh poteh doslej ni širila.

