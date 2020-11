Brata, ki sta navdušila Červeka: Črvi so bili v tistem trenutku zelo okusni #video SiOL.net V oddaji Preživetje v divjini smo tokrat spremljali brata Igorja in Gregorja, ki sta kljub eni najzahtevnejših preizkušenj do zdaj z vsemi izzivi opravila z odliko in si kot ena redkih prislužila profesionalni črni certifikat. Prva pa sta poskusila tudi nekatere gozdne "specialitete". Kakšnega okusa so in kakšni so njuni vtisi po nepozabni pustolovščini z Branetom T. Červekom, sta nam zaupala v pogovoru.

