Težave v mehurčku na Kreti: Slovenija (najverjetneje) brez močnih adutinj 24ur.com Kot kaže, je slovenska ženska reprezentanca v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 ostala brez Nike Barić in Tine Jakovina. Obe sta na žalost prejeli poziven izvid zadnjega testa na novi koronavirus, ki so ga vse reprezentance v mehurčku na Kreti opravile v torek, in sta bili nemudoma ponovno testirani. Če bo izvid novega testa negativen, ju čaka še tretje zaporedno testiranje, če...

