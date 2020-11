Pogrešani osebi po vsej verjetnosti rešili življenje 24ur.com V mraku, megli in mrazu se je na Medvedjem Brdu izgubila starejša dementna oseba. Ker je imela na sebi le lahka oblačila, mraz pa je grizel do kosti, je bilo njeno življenje ogroženo. Nemudoma je stekla iskalna akcija in pogrešano osebo so na srečo še pravi čas našli v gozdu. Kazala je znake podhladitve, zato so ji nudili zdravniško pomoč, nato pa so jo odpustili v domačo oskrbo.

