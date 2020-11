V torek Arnesove Učilnice brez težav sio.si V torek, 10. novembra, so Arnes Učilnice tudi med jutranjim vrhom obremenjenosti delovale brez težav. Do 15. ure je bilo zabeleženih več kot 300.000 obiskov in skoraj 3.500.000 ogledov strani.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Arnes Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Andrej Šircelj