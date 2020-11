Odbojkarski selektor objavil seznam reprezentantk za kvalifikacije 24ur.com Selektor slovenske ženske izbrane vrste Alessandro Chiappini je objavil seznam reprezentance, ki bo januarja v Latviji in Bosni in Hercegovini nastopila na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki ga bodo jeseni prihodnje leto skupaj gostile Srbija, Bolgarija, Romunija in Hrvaška.

