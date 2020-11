Dvoransko atletsko EP leta 2023 bo v Istanbulu Sportal Atletsko evropsko prvenstvo v dvorani leta 2023 bo v Istanbulu v Turčiji, so odločili drugi dan seje sveta Evropske atletike (EA), ki je potekala videokonferenčno. Prvenstvo bo med 5. in 7. marcem v dvorani Atakoy s 7000 sedeži, ki so jo zgradili za dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki leta 2012.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kitajska

korona virus

Turčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Andrej Šircelj