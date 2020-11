Steve Hilton, britanski voditelj oddaje The Next Revolution na Fox News, je v svoji zadnji oddaji postregel z briljantnim monologom o volitvah, demokratih, republikancih, Donaldu Trumpu in – “trumpizmu”. Hilton zagovarja tezo, da četudi Trump na koncu prav zares izgubi na teh volitvah, da za seboj pušča nekaj veliko bolj pomembnega, dediščino tako imenovanega trumpizma, […] The post [Video] Steve ...