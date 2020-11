Bel prah v današnji pošiljki za državni zbor ni bila nevarna snov Lokalec.si Analiza Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo je pokazala, da prah v pošiljki, ki so jo danes prejeli v državnem zboru, ni nevarna snov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. V državnem zboru so danes zjutraj prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsul bel prah. Posredovale so pristojne službe, poleg gasilcev in policistov […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Google

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Andrej Šircelj