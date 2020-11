Poleg Trumpa in Bidna je kandidiralo še več kot 1.200 kandidatov SiOL.net V nedavnih ameriških predsedniških volitvah je poleg demokrata Joea Bidna in republikanca Donalda Trumpa sodelovalo še več kot 1.200 drugih kandidatov. A poleg Bidna in Trumpa sta imela teoretične možnosti za zmago le še dva, Jo Jorgensen iz libertarne stanke, ki je zasedla tretje mesto, in Howie Hawkins iz stranke zelenih, ki je bil četrti. Nekateri špekulirajo, da je prav Jorgensenova Trumpu morda odščipnila zmago.

