Apple začel prodajati računalnike z lastnim čipom Dnevnik Ameriški tehnološki velikan Apple je v torek začel prodajati nove računalnike mac, opremljene s čipi lastne proizvodnje. Macbook air, macbook pro in mac mini bodo imeli vgrajen čip M1, ki prinaša zmogljivejšo baterijo in aplikacije, kot so jih...

