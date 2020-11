V soboto, 14. novembra bo minilo sto let, kar se je v vasi Grmada v občini Trebnje rodil ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Šuštar (1920-2007). Ob tej priložnosti so v Galeriji Družina pripravili spletni simpozij in predstavili znanstveno monografijo Nadškof Šuštar 100-letnica rojstva. Dogodka se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. preberite več » ...