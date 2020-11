Nezaslišano: župan novinarke primerjal s "kurami nesnicami" SiOL.net Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je v torek pozvalo župana Ilirske Bistrice Emila Rojca, sicer člana Socialnih demokratov (SD), k spoštljivi in dostojni komunikaciji z lokalnimi novinarji. Njegov odnos je namreč vse bolj šovinističen in nedostojen, na vprašanja ne odgovarja, kadar pa odgovori, novinarje profesionalno in osebno diskreditira, so zapisali. V enem svojih odzivov je novinarke Primors...

