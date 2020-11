Prihajajo spremembe: na razgovor za delo v DSO napotenih 700 ljudi, prišlo jih je 170 24ur.com Razmere v domovih za starejše zaradi covida-19 so težke - niso pa neobvladljive, pravi pristojni minister Janez Cigler Kralj. Še vedno so izziv kadri - delno tudi zaradi dejstva, da so ta dela za brezposelne še vedno nezanimiva. Šesti protikoronski sveženj predvideva nekaj rešitev na to temo, prav tako pa bodo do dodatkov za delo v sivi ali rdeči coni zaposleni poslej upravičeni ne glede na to, ...

