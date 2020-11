Napadalec na Dunaju je svoje stanovanje pripravil na spopad s policijo 24ur.com Avstrijskim preiskovalcem še vedno ni uspelo pojasniti, kako se je 2. novembra v središču Dunaja gibal terorist, ki je ubil štiri ljudi, preden so ga policisti ubili. Še vedno tudi ni jasno, ali je imel pomočnika. So pa preiskovalci, ki so nekaj ur po napadu vdrli v njegovo stanovanje, tam odkrili nakopičeno pohištvo, ki bi mu lahko služilo kot kritje. Avstrijska vlada pa je medtem potrdila načrt...

