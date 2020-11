Policija potrdila, da je na četrtkovih izgredih uporabila gumijaste naboje RTV Slovenija Policisti so v četrtkovih izgredih v Ljubljani z bombometom izstrelili šestnajst plinskih in pet gumijastih izstrelkov, so sporočili. Po njihovih podatkih zaradi uporabe gumijastih nabojev ni bil nihče poškodovan.

