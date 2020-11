Razgrajač poškodoval policistko, policisti nadenj s paralizatorjem in orožjem Dnevnik V središču Velenja so policisti nasilnega moškega najprej neuspešno skušali ustavili z električnim paralizatorjem, ustaviti jim ga je uspelo šele s strelnim orožjem. 22-letni državljan Bosne in Hercegovine naj bi imel tri strelne rane.

Sorodno

























Oglasi