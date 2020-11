Breme, ki ga v epidemiji nosijo otroci, je večje, kot si mislimo BibaLeze.si Slovenski psihologi menijo, da lahko že delno obiskovanje vrtca, šole ali univerze izjemno prispeva k blaženju dolgoročnih posledic, ki jih bodo otroci in mladostniki čutili še leta, zato pristojne institucije pozivajo, da pri sprejemanju odločitev o načinih obvladovanja epidemije upoštevajo tudi znanstvena in strokovna spoznanja o psihosocialnih posledicah epidemije na otroke in mladostnike.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Tomaž Gantar

Josip Iličić

Tim Matavž