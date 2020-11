Dan slovenskega lesarstva utira novo pot za slovensko lesno industrijo Vlada RS Na premiernem nacionalnem strokovnem dogodku slovenske lesne industrije Dan slovenskega lesarstva, ki sta ga organizirala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT, javna agencija, je potekalo več dejavnosti, od okrogle mize, strokovnih predavanj do mednarodnih poslovnih srečanj. Udeležence so nagovorili tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, Patrizio Antonicoli iz CEI Bois in Petri Heino iz finskega Ministrstva za okolje. Na koncu pa je sledila še podelitev 3. nacionalne nagrade za Naj leseno gradnjo 2020.

