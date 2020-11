Tajfun Vamco udaril na Filipinih: poplavljenih 40.000 domov 24ur.com Slaba dva tedna po uničujočem tajfunu Goni na Filipinih pustoši Vamco, ki je zajel glavni otok Luzon in popolnoma ohromil prestolnico Manilo. Pihal je veter s sunki tudi do 215 kilometrov na uro. Zaradi poplavljenih domov so mnogi na strehah svojih hiš čakali na pomoč reševalcev.

