FOTO: Prometna nesreča na avtocesti, dve osebi prepeljani v UKC Maribor Lokalec.si Včeraj zvečer so gasilci obravnavali požari na sredstvih cestnega prometa, zapišejo na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje RS. “Ob 19.21 je na avtocesti Lendava–Maribor, med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica, zagorelo tovorno vozilo. Zaradi nepazljivosti sta trčili dve osebni vozili. Dve osebi sta utrpeli telesne poškodbe. Reševalci NMP Lenart so ju prepeljali v […]

