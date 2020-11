Več covida-19 v delovnih okoljih: Kdo in kdaj odredi karanteno, bolniško, čakanje na delo in kako je Večer Pravila glede izplačila in višine nadomestil zaposlenim so zdaj bolj jasna. Kako in kaj v primeru okužbe na delovnem mestu in zunaj delovnega mesta ter kako je, če delavec dela od doma. Kaj velja v primeru stika z okuženim, varstva ali nege otroka.

Sorodno













Oglasi Omenjeni korona virus

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Primož Roglič