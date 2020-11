TZS: Napovedujejo se nova odpuščanja pri tistih trgovcih, ki so po vladnem odloku zaprti ali deloma Cekin.si "Ne razumem razmišljanja Vlade RS, ki želi ponovno zapreti prodajalne in to kljub podatkom, da zaposleni in potrošniki v trgovini niso vir širjenja okužb," pravi predsednica TZS Mariča Lah, ki opozarja tudi na nova odpuščanja.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Janez Janša

Primož Roglič