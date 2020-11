Močno vinjen povzročil nesrečo na parkirišču in pobegnil Lokalec.si Mariborski policisti poročajo o pobeglem vozniku, ki je precej napihal. Enaintridesetletni voznik osebnega avtomobila je v sredo popoldne na parkirišču v Slovenski Bistrici trčil v pravilno parkirano vozilo 50-letnika, nato pa pobegnil s kraja dogodka. Očividec dogodka pa je informacije o trčenju pustil na poškodovanem vozilu. Policisti so nato izsledili 31-letnika in ugotovili, da je […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Janez Janša

Primož Roglič