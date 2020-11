Nadškof Hočevar obhaja 75 let življenja in 20 let škofovske službe Radio Ognjišče Beograjski nadškof Stanislav Hočevar danes praznuje 75. rojstni dan. Slovenski salezijanci so mu ob tem voščili tudi za 20-letnico škofovskega posvečenja. Še posebej so se mu zahvalili za napore pri vodenju slovenske salezijanske inšpektorije od leta 1988 do 2000. Osrednje praznovanje obeh jubilejev je bilo včeraj v beograjski stolnici.



