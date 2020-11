V karanteno tudi ob napotitvi zdravnika, potrdila dostopna tudi prek spleta SiOL.net Po potrditvi šestega protikoronskega zakona v državnem zboru bo lahko okužene v karanteno poleg NIJZ in policije napotil tudi lečeči zdravnik. Z ministrstev za zdravje in javno upravo pa so danes sporočili, da lahko potrdila o karanteni posamezniki prejmejo tudi po izpolnitvi obrazca na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ali na portalu eUprava.

