Golemac: Želimo in moramo bolje igrati predvsem v obrambi RTV Slovenija Košarkarji Cedevite Olimpije so s štirimi zmagami na šestih tekmah Evropskega pokala na dobri poti med najboljših 16, potem ko so v 48 urah dvakrat v Turčiji premagali Bursaspor.

Sorodno











Oglasi