Po izgredih nacionalistov v Varšavi pridržali več kot 300 ljudi SiOL.net Po izgredih, ki so v sredo izbruhnili na prepovedanem shodu nacionalistov in pripadnikov skrajne desnice ob dnevu neodvisnosti Poljske v Varšavi, je policija pridržala več kot 300 ljudi. Poškodbe je utrpelo 35 policistov, od katerih so morali trije v bolnišnico, je sporočila policija.

