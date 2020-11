Biden na State Departmentu nima dostopa do čestitk tujih voditeljev, razlog pa ... Večer Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden na State Departmentu nima dostopa do vrste čestitk tujih voditeljev ob izvolitvi, saj mu administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki poraza na volitvah ne prizna, ne dovoli dostopa do virov zunanjega ministrstva, poroča ameriška televizija CNN.

